Sassano ha una nuova centenaria. È la signora Lucia Di Novella che ieri ha compiuto il suo secolo di vita.

Circondata dall’affetto del figlio Vincenzo e dei suoi familiari, l’arzilla nonnina ha festeggiato il gioioso traguardo di vita.

Per l’occasione è stata raggiunta anche dal vicesindaco Gianfranco Russo che, accompagnato dall’assessore comunale Angela Pizzi e dall’assessore della Comunità Montana Gaetano Spano, ha consegnato alla neo centenaria una targa con gli auguri del Comune e dell’intera comunità sassanese.

La signora Lucia, rimasta vedova, vive insieme al figlio Vincenzo.

Stimata e conosciuta in tutto il paese, è sempre stata una donna tenace e legata alla sua famiglia.