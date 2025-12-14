La tradizionale cena degli auguri del Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro, svoltasi presso il Ristorante “Paon dorè” di San Pietro al Tanagro, si è rivelata, quest’anno, un momento di gioia, solidarietà e, soprattutto, di grande crescita.

Con una partecipazione entusiasta e un’atmosfera carica di sincero spirito lionistico, il Club, guidato da Maria Vittoria Maradei ha celebrato ieri sera la fine dell’anno, tracciando un bilancio positivo delle attività svolte e guardando con rinnovato impegno ai prossimi service.

Il momento culminante, che ha scaldato il cuore di tutti i presenti, è stata la cerimonia di ingresso di tre nuovi soci. Da ieri sera, infatti, presentati dal gruppo dirigente composto dalla Presidente Maradei, dal Past President Vincenzo Santini, dal Vicepresidente Giuseppe Viola, dal Segretario Pasquale Lamattina e dal cerimoniere Walter Nicodemo, sono entrati a far parte della grande famiglia del Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro Luisa Pinto (padrino Gianpiero Cafaro), Giusy Maraia (madrina Maria Vittoria Maradei) e Walter Carotenuto (padrino Antonio Casale).

La Presidente Maradei, durante la consegna del distintivo, ha espresso profonda soddisfazione, sottolineando come l’adesione di nuove e qualificate risorse non solo arricchisca il Club di nuove competenze, ma testimoni anche la vitalità e l’attrattiva della missione del Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro sul territorio.

“Accogliere tre nuovi amici in una serata come questa – ha detto la Presidente Maradei – è il segno più bello della nostra forza e del desiderio di servire la comunità con energie sempre nuove. Ai nostri nuovi soci il nostro benvenuto più caloroso e l’augurio di un cammino lionistico ricco di soddisfazioni. Voglio, infine, rivolgere un caloroso ed affettuoso ringraziamento a tutte le donne del nostro club che mi hanno accolta con indescrivibile stima e dedizione, per il sostegno e l’incoraggiamento che quotidianamente mi dimostrano”. Sintonizzato sulla stessa lunghezza d’onda anche il Past President Vincenzo Santini il quale ha aggiunto che “sono davvero contento di passare la campana a Maria Vittoria Maradei che è il primo presidente donna del nostro sodalizio, augurandole un proficuo lavoro come auguro a tutti noi l’impegno a continuare ad operare con dedizione, rafforzando i legami di amicizia e solidarietà che sono il cuore pulsante del Lions International”.

Ospite della serata anche il Presidente del Lions Club Capaccio Paestum “Magna Graecia” Vincenzo Mallamaci. Ad allietare la serata il musicista Gerardo Costa accompagnato dalla cantante Annalucia Oliviero.