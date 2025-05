Questa mattina a Sassano sono stati consegnati il XIV Premio Giornalistico “Orchidea d’Argento” e il Premio dedicato alla memoria di Angelo Raffaele Amelio. La cerimonia si è tenuta nell’Aula Consiliare, organizzata dall’Associazione Orchidea d’Argento, dall’Associazione Giornalisti Vallo di Diano, dall’Ordine dei Giornalisti della Campania con il patrocinio del Comune, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e del Consiglio Regionale della Campania.

Nella prima parte dell’evento, coordinata da Pierino Cusati, sono intervenuti per i saluti iniziali il presidente del Premio Orchidea d’Argento Tommaso Pellegrino, quello dell’Associazione Orchidea d’Argento Mario Trotta, il sindaco Domenico Rubino e il presidente del Consiglio comunale Antonio Capuano, il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro Padre Antonio De Luca, il Direttore del Parco Nazionale Romano Gregorio e il sindaco di Sala Consilina Domenico Cartolano.

“Il Premio Giornalistico ormai è diventato un’istituzione – ha affermato Pellegrino -. Negli anni è cresciuto e quest’anno si arricchisce del Premio Speciale ad un amico straordinario, una delle colonne del giornalismo italiano che non potevamo non ricordare. Angelo non è più con noi, ma nei fatti è qui con il ricordo del suo vissuto e di ciò che ha fatto. Ogni anno continuerà ad essere un nostro compagno di viaggio”.

Per l’occasione i giornalisti presenti hanno preso parte al corso di formazione sulla tematica “Giornalismo e Sanità“.

Sono intervenuti il presidente dell’Ordine Ottavio Lucarelli, il presidente dell’Associazione Giornalisti Vallo di Diano Rocco Colombo e il giornalista Eduardo Scotti.

Poi la consegna dell’Orchidea d’Argento a Simona Brandolini, giornalista de “Il Corriere del Mezzogiorno”, una delle firme più apprezzate delle pagine politiche campane, che ha raccontato le sfide e le risorse del Sud, portando alla luce storie che spesso rischiano di restare ai margini del dibattito nazionale. “Il senso di comunità che avverto qui non lo avverto nella mia città. Prendo questo Premio come un elogio del giornalismo nazionale e di quello locale. A Napoli mi occupo di giornalismo locale, che non è di serie B, ma fondamentale” ha affermato Simona Brandolini.

A seguire un momento emozionante in memoria di Angelo Raffaele Amelio, originario di Teggiano e scomparso lo scorso 19 dicembre. Autore RAI e giornalista per Rainews24, ha ideato i programmi “Sabato 24” e “Specchio dei Tempi”, oltre ad essere stato autore di “Unomattina” e “Unomattina Estate“.

Le associazioni organizzatrici, insieme alla Fondazione Monte Pruno, hanno proposto di intitolare un Premio alla sua memoria e per questa prima edizione è andato nelle mani di Mariano Ragusa, nota firma de “Il Mattino”, già Responsabile della redazione salernitana.

A ricordare Amelio alcuni dei nomi più vicini a lui, professionalmente e affettivamente: Tommaso Pellegrino, Rocco Colombo, il Presidente della Fondazione Monte Pruno Michele Albanese, Padre Antonio De Luca, Ottavio Lucarelli. Tutti hanno tracciato di Angelo un ricordo intimo e profondo, che ha messo in risalto le sue indiscusse qualità: garbo, eleganza, umiltà ed elevata professionalità. Presenti per l’occasione la moglie Roberta e il fratello Enrico Maria.

“Questo Premio è per me importante, Angelo era un mio fratello. Non è facile parlare di lui, di quello che è riuscito a fare per il nostro territorio. Era competente, professionale, certo. Ma era soprattutto autentico. Sapeva raccontare, ma sapeva anche ascoltare e consigliare. Sapeva guidare, ma sapeva anche accompagnare. E tra i tanti valori che portava nel cuore c’era un amore profondo per la sua terra, per la sua casa” ha affermato Michele Albanese, commosso nel ricordo di Amelio.

Emozionato Mariano Ragusa, che ha affermato: “Ricevendo questo Premio sento la responsabilità di portare avanti i valori che hanno contraddistinto l’opera di Angelo”.

CLICCA QUI PER VEDERE LE FOTO