Nuovo sbarco di migranti al Porto di Salerno.

Lunedì 26 maggio alle ore 8 arriva la nave Ong Solidaire con a bordo circa 250 persone.

Nella mattinata di domani è in programma un vertice in Prefettura per definire i dettagli e per predisporre la macchina dell’accoglienza.

Si tratta del secondo sbarco del 2025 e il 40° da quando la città ha aperto le sue porte.