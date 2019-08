È stato posticipato a lunedì 16 settembre l’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 per gli studenti degli istituti di Sapri. Con un’ordinanza adottata dal Sindaco Antonio Gentile si è disposta dunque la ripresa delle attività didattiche dopo cinque giorni rispetto a quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale, che invece stabilisce l’inizio delle lezioni l’11 settembre.

Le motivazioni che hanno indotto Gentile ad adottare tale decisione sono innanzitutto legate alla diversa destinazione delle aree di sosta dei pullman a servizio degli studenti, interessate, negli stessi giorni, dalle attività legate alle riprese cinematografiche dell’ultimo film della saga di 007. Inoltre, essendo Sapri un paese a vocazione turistica, il periodo interessato è caratterizzato dalla presenza di numerosi turisti che affollano la cittadina. Infine le temperature ancora molto elevate comporterebbero notevoli disagi agli studenti.

“La decisione di posticipate l’inizio delle lezioni – dichiara il Sindaco Gentile – è stata concordata con tutti i dirigenti scolastici. Ricordiamo che la stagione estiva quest’anno è iniziata con notevole ritardo a causa delle condizioni climatiche non favorevoli quindi è anche un modo per incentivare ulteriormente il settore turistico. Infine, le temperature troppo elevate non consentono una giusta fruizione dei locali scolastici“.

Dello stesso avviso sono anche il Sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta e quello di Torraca Francesco Bianco.

“La decisione di slittare di qualche giorno l’inizio dell’anno scolastico è stata adottata dalla nostra Amministrazione già l’anno scorso – dichiara Scarpitta – e quest’anno andiamo nella stessa direzione. Siamo ancora in piena estate ed è giusto posticipare l’inizio delle lezioni“. Identica la posizione del Sindaco Bianco. “Anche noi siamo propensi ad adottare tale decisione – dichiara -. Notevoli sarebbero i disagi sia per gli studenti che per gli insegnanti. Inoltre il nostro istituto dipende da quello di Santa Croce di Sapri“.

