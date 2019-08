Dog Toilet a Monte San Giacomo, installati i contenitori per deiezioni canine. Multe ai trasgressori

L’Amministrazione comunale di Monte San Giacomo ha provveduto ad installare i “Dog Toilet”, piccoli contenitori verdi che serviranno ai padroni dei cani per buttare le deiezioni dei propri animali raccolte in strada con gli appositi sacchetti.

A spiegare l’iniziativa è il Sindaco Raffaele Accetta: “Abbiamo fatto installare alcuni contenitori per la raccolta di deiezioni dei cani, con distributore di buste (dogtoilet) in vari punti del paese. E’ l’ennesimo tentativo per garantire un migliore decoro alle nostre strade”.

“Per far si che ciò si verifichi – continua Accetta – occorre, però, la collaborazione di tutti i proprietari di cani praticando un maggiore senso civico nella detenzione e custodia del proprio cane”.

“Siamo costretti, in questa particolare occasione – afferma Accetta -, a ricordare a tutti le norme comportamentali fissate in un’apposita ordinanza del 26 gennaio 2018 con la quale, tra l’altro, si intende sensibilizzare ed educare la popolazione alla cultura della protezione degli animali per combattere il fenomeno dell’abbandono e invogliare i detentori di cani alla sterilizzazione volontaria dei propri animali quale buon metodo per il contenimento della popolazione canina”.

“Naturalmente – termina il Primo cittadino – si raccomanda anche di osservare tutte le norme contenute nell’art. 7 della suddetta ordinanza per non incorrere nelle relative sanzioni”.

– redazione –