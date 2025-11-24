Sanza: uomo ingerisce per sbaglio una sostanza chimica pensando fosse acqua e finisce in Rianimazione
Ingerisce per sbaglio una soluzione chimica e finisce in prognosi riservata.
Lo sventurato è un uomo di Sanza che, mentre era indaffarato nelle sue attività lavorative, avrebbe afferrato una bottiglia credendo contenesse dell’acqua. Purtroppo all’interno vi era ben altro, una sostanza chimica per pulire alcuni macchinari.
I presenti sul luogo dell’accaduto hanno immediatamente allertato il 118 e un’ambulanza l’ha portato al “Luigi Curto” di Polla dove è stato ricoverato nel Reparto di Rianimazione.
Grande apprensione nella comunità di Sanza per le sue sorti.