“Per crescere un bambino ci vuole un villaggio”. Dal 28 al 30 novembre torna a Teggiano la Festa dell’Infanzia
“Per crescere un bambino ci vuole un villaggio” è lo slogan della 17^ Festa dell’Infanzia che si svolgerà dal 28 al 30 novembre.
Le comunità di Teggiano e Polla si uniscono per celebrare i diritti dei bambini attraverso l’impegno collettivo. Saranno tre giorni intensi tra spettacoli, laboratori, giochi, la presentazione di un libro illustrato e un’importante tavola rotonda per discutere insieme come rafforzare la nostra comunità.
Giunta con successo alla sua 17^ edizione, la Festa è organizzata dal dottore Luigi D’Alvano con lo scopo di celebrare la Giornata Mondiale dell’Infanzia promuovendo la conoscenza dei principali diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso la lettura attenta della Convenzione dei diritti ad essa dedicata.
L’evento si svolgerà principalmente a Teggiano, in località Prato Perillo, presso l’Auditorium del Centro Parrocchiale “Piergiorgio Frassati” e a Polla.
La giornata di apertura di venerdì 28 novembre prevede la presentazione dell’evento alle scuole del territorio.
Sabato 29 novembre si entrerà nel vivo della manifestazione a Polla, presso la Scuola Media di via Annia, con l’iniziativa “Sapersi orientare nel villaggio” a cura della docente Teresa Amodeo e degli studenti e delle studentesse dell’IPSSAS. Seguirà “Pazza Tv” a cura della scuola di teatro “La Cantina delle Arti”.
Nel pomeriggio i festeggiamenti proseguiranno nel Centro Parrocchiale di Teggiano con numerosi laboratori creativi e i “giochi di una volta” che rappresenteranno un vero e proprio “ritorno al passato” con l’associazione “Lo stare insieme”.
Alle 17:30 sarà presentato il libro illustrato “Confido in te – Storie di cani in cerca d’amore” con Flavio Langone e l’illustratore Emanuele Sabatino. La serata si concluderà alle 18 con gli spettacoli teatrali delle scuole elementari.
L’ultima giornata di festa si svolgerà domenica 30 novembre con inizio alle ore 10 presso il Centro Parrocchiale dove i bambini potranno divertirsi con i giochi di gruppo organizzati dagli animatori. Nel pomeriggio seguiranno lo spettacolo teatrale “Le Notti d’Oriente” della Compagnia teatrale “Citrea” e la tavola rotonda “Il Nostro Villaggio, la Nostra Comunità” moderato dalla giornalista Zenda Cimino. Alle 18, infine, ci saranno gli spettacoli di danza.
L’evento si concluderà con un grande buffet.