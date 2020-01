Sanza: il Comune rinnova il parco automezzi. Arrivano lo “street control” e un mezzo sgombraneve

Il Comune di Sanza rinnova il parco automezzi. In attesa dell’arrivo di un nuovo fuoristrada e di una nuova vettura su cui sarà installato anche il sistema “street view” per la Polizia Municipale, è stato consegnato nei giorni scorsi un nuovo mezzo da lavoro al servizio manutenzione.

Si tratta di un MITHOS 4WD in versione “snow” con impianto lama sgombraneve idraulica, spargisale a sbalzo, verricello elettrico anteriore e cassone maxi con doppio giro di sponde zincate, allestito e personalizzato su indicazione del Comune.

“Abbiamo candidato a finanziamento molteplici progetti alla Regione Campania, per adeguare e rinnovare il parco mezzi del Comune, al momento obsoleto, per garantire la funzionalità e l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini – ha commentato il vicesindaco Toni Lettieri –. Nelle prossime settimane perfezioneremo anche l’acquisto di un mezzo fuoristrada il cui bando è stato già pubblicato, così come per l’acquisto di una vettura per la Polizia Municipale che sarà dotata del sistema di controllo video per la gestione del traffico e dei parcheggi. Non solo opere pubbliche dunque ma grande attenzione anche alla qualità dei servizi che il Comune, in questo caso per la manutenzione del territorio, eroga ai cittadini”.

Lo street control sarà una rivoluzione per il controllo del territorio da parte della Polizia Municipale per la sicurezza stradale. Le multe arrivano direttamente a casa. Lo street control è un impianto formato da videocamera a infrarossi e macchina fotografica montato sulla vettura della Polizia Municipale. Permette di scattare foto in simultanea, anche a una distanza maggiore di 20 metri. In principio, lo street control era stato pensato solo per rilevare le auto in sosta vietata e quelle in doppia fila. Con il passare del tempo le sue funzioni sono state implementate. Così, attualmente, può rilevare anche lo stato del bollo, dell’assicurazione e la revisione del veicolo. In caso di violazione, la multa arriverà a casa.

– Chiara Di Miele –