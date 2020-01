Il sindaco di Savoia di Lucania, Rosina Ricciardi, ha emanato un’ordinanza per l’abbattimento di cinghiali selvatici allo stato brado.

L’atto del primo cittadino trae spunto dalle continue segnalazioni da parte dei cittadini riguardo a numerosi avvistamenti di cinghiali selvatici in branchi e vista la quantità di danni prodotti dagli stessi alle coltivazioni agricole oltre che la loro pericolosità, soprattutto nelle ore notturne, per la sicurezza stradale. La situazione pare essersi aggravata in particolar modo nelle zone Costa dell’Angelo, Vignali, Serrone, Finaide, Bivio delle Croci, Costa la Serra, Cuozzi e Tempone, molto vicine al centro abitato.

Il proliferare eccessivo e incontrollabile degli ungulati può portare, inoltre, alla diffusione di malattie infettive. Per questo motivo il sindaco Ricciardi autorizza nella sola giornata di domenica 19 gennaio, dalle ore 6.30 alle 16.00, la cattura e l’abbattimento dei cinghiali selvatici allo stato brado nel territorio comunale.

Il signor Marco Mangieri è stato nominato coordinatore delle operazioni.

– Chiara Di Miele –