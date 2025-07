Un’importante occasione di formazione aperta a tutti si terrà il prossimo 29 luglio alle ore 15:00 presso il Centro C.E.A. in Contrada Salemme, a Sanza. Si tratta del Corso di Primo Soccorso BLSD e disostruzione adulto-pediatrico, promosso dall’Associazione SapieNZA.

L’iniziativa è finalizzata a fornire ai partecipanti le competenze fondamentali per intervenire efficacemente in situazioni di emergenza, con particolare attenzione alle manovre salvavita e all’uso del defibrillatore.

Il programma del corso include nozioni di Basic Life Support (BLS), ovvero come riconoscere un arresto cardiaco/respiratorio e come comportarsi, mettendo in pratica le manovre di rianimazione; BLS con Defibrillazione, vale a dire l’utilizzo del defibrillatore semi-automatico (AED-DAE) e le procedure di manutenzione; Pediatric BLS e PBLSD, quindi le operazioni e le differenze di intervento in situazioni di emergenza pediatrica; disostruzione, ovvero come prevenire e gestire il soffocamento in base all’età della persona da soccorrere.

La certificazione rilasciata è valida e riconosciuta a livello nazionale, vale come punteggio nei concorsi pubblici e per crediti formativi scolastici e universitari. E’ inoltre utilizzabile presso centri sportivi, palestre e ASD secondo il Decreto Balduzz ed è valida per la trascrizione sul Foglio Matricolare delle Forze Armate e Forze dell’Ordine.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri 320 3679515 e 380 3481455.