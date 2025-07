Attimi di paura nel pomeriggio di ieri a Bellizzi in via Dell’Artigianato.

Per cause da accertare, un grosso incendio si è sviluppato in un deposito di container con all’interno anche pneumatici ed olii per automezzi.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Eboli, supportati da tre autobotti, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

“Sono terminate le operazioni di verifica sul grave incendio verificatosi nella Zona Industriale di Bellizzi – dichiara il sindaco Mimmo Volpe – Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, con il supporto del nucleo di Protezione Civile, tutto si è risolto per il meglio. Le prime verifiche dell’Arpac sulla tossicità dei fumi sprigionati dall’incendio hanno dato esito negativo. Si proseguirà con le verifiche anche sui territori circostanti. Grazie ai nostri uomini della Polizia Municipale che hanno presidiato l’area e dato supporto logistico”.