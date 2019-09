Sant’Arsenio,triste vicenda per una 87enne di Santa Marina.”I parenti si rifiutano di ritirare la salma”

Una vicenda che lascia l’amaro in bocca quella di Vincenza, 87enne originaria di Santa Marina deceduta per cause naturali tre giorni fa presso l’Hospice, il reparto di degenza per malati terminali situato nella struttura ospedaliera di Sant’Arsenio.

Dopo una prima ricerca dei parenti che si è rivelata infruttuosa, l’Amministrazione comunale di Sant’Arsenio si è attivata per cercare di individuare i prossimi congiunti dell’anziana per occuparsi della sepoltura.

“Ho agito insieme al Direttore sanitario del Distretto Sanitario Polla-Sala Consilina Claudio Mondelli e a Luigi Mandia, Direttore Sanitario dell’ospedale di Polla – ha dichiarato ad Ondanews il sindaco di Sant’Arsenio Donato Pica – e siamo riusciti a trovare alcuni parenti, che però si sono rifiutati di ritirare la salma della signora“.

Il primo cittadino di Sant’Arsenio ha provveduto prontamente a contattare “sia il Comune di Santa Marina che il Direttore Amministrativo della struttura di Torraca dalla quale proveniva Vincenza prima di essere ricoverata presso il nostro Hospice, sia per conoscere l’eventuale presenza di redditi della signora che l’esistenza di altri parenti, ma fino a questo momento non ho ricevuto risposta“.

Una situazione in stallo, quindi, che ha costretto le autorità coinvolte a disporre il trasferimento della salma nella cella frigorifera del “Curto” di Polla in attesa di ulteriori sviluppi.

Sviluppi che, inevitabilmente, si avranno entro i prossimi due giorni in quanto verrà disposta “la sepoltura presso il cimitero di Sant’Arsenio se non avremo a breve notizie da parte degli enti chiamati in causa e dei parenti. È una questione di umanità, non lasceremo abbandonata la signora Vincenza“.

– Maria De Paola –