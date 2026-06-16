Sant’Arsenio: telefonate sospette chiedono dati personali con la scusa di informazioni sulla TARI. Scatta l’allarme
Ancora tentativi di truffe nel territorio valdianese.
L’Amministrazione Comunale di Sant’Arsenio ha informato i cittadini che sono state segnalate telefonate sospette a diverse abitazioni da parte di persone che si presentano come incaricati dell’Ente e chiedono informazioni relative alla TARI.
L’Amministrazione invita la popolazione a non fornire dati personali, informazioni bancarie o documenti per telefono ricordando che il Comune non effettua richieste di questo tipo tramite telefonate ai cittadini.
In caso di contatti sospetti, si raccomanda di interrompere immediatamente la conversazione e di segnalare l’accaduto agli uffici comunali o alle Forze dell’Ordine.