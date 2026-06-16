Ad Arenabianca di Montesano sulla Marcellana una giornata all’insegna dei colori, della memoria e della condivisione ha visto protagonisti 84 bambini, coinvolti in un’iniziativa voluta da Caseificio Campolongo con un obiettivo preciso: trasformare un momento di festa in un ricordo bello d’infanzia, destinato a restare nel tempo.

L’idea del murales colorato dai bambini nasce da un sentimento che al punto vendita Campolongo si ripete spesso, soprattutto nei periodi festivi. Tante persone, accompagnate oggi dalle proprie famiglie, tornano in caseificio e raccontano episodi della loro infanzia, rivivendo con emozione il ricordo di quando da piccoli veniva offerto loro il bocconcino appena uscito dalla salamoia, gustoso e ancora grondante di latte.

Sono memorie semplici ma profonde, che parlano di sapori, gesti e tradizioni capaci di attraversare le generazioni. Ed è proprio da qui che nasce la volontà dell’azienda di creare nuove occasioni di appartenenza, lasciando nei più piccoli un segno positivo, allegro e autentico legato al brand e al territorio.

La giornata ha coinvolto 84 bambini, piccoli artisti chiamati a dare colore a un murales pensato come simbolo di comunità, fiducia e continuità. Un’iniziativa che ha riunito famiglie e affezionati consumatori, “molti dei quali sanno riconoscere il nostro latte perfino dal sapore” fa sapere l’azienda.

Tra Campolongo e queste famiglie esiste infatti un legame speciale, costruito negli anni attraverso la qualità dei prodotti, la vicinanza al territorio e una relazione fatta di fedeltà e fiducia reciproca. Il murales diventa così molto più di un’attività creativa: è il segno concreto di una storia condivisa, fatta di infanzia, memoria e affetto.

Nel messaggio rivolto ai partecipanti, l’azienda ha voluto esprimere un augurio semplice ma significativo: che tutti i piccoli artisti possano vivere “una vita a colori” e trasformare i propri desideri in opere d’arte. Alcuni resteranno, altri un giorno andranno lontano, ma Campolongo, assicurano dal caseificio, “sarà sempre lì ad aspettarli, per far rivivere il ricordo di questa bellissima giornata trascorsa insieme”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutte le famiglie presenti, che con la loro partecipazione hanno contribuito a rendere l’evento un momento autentico di condivisione e comunità.

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