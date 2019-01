Sant’Arsenio “Plastic free”. L’Amministrazione vieta l’uso della plastica nelle manifestazioni pubbliche

Il Comune di Sant’Arsenio, diretto dal primo cittadino Donato Pica, ha deciso di aderire alla campagna “Plastic free” lanciata dal Ministero dell’Ambiente.

Infatti, quest’ultimo ha avviato un percorso per bandire l’utilizzo della plastica e intende sollecitare tutte le Amministrazioni pubbliche affinché rappresentino un esempio per i cittadini. Tali iniziative si inseriscono nelle misure che la Commissione europea intende realizzare con l’adozione della “Strategia europea per la plastica” che mira a rendere riciclabili tutti gli imballaggi di plastica nel territorio europeo entro il 2030, ad affrontare la questione delle micro plastiche in particolare di quelle aggiunte intenzionalmente nei prodotti che dovrebbero essere bandite e a frenare il consumo della plastica monouso e il marine litter, attraverso una proposta legislativa.

In quest’ottica, anche il Comune di Sant’Arsenio intende realizzare ogni azione possibile per disincentivare l’utilizzo della plastica attraverso la promozione della gestione corretta e sostenibile dei rifiuti durante manifestazioni, convegni, incontri pubblici, sagre e in ogni iniziativa aperta al pubblico organizzate dall’Amministrazione comunale, prevedendo specifiche forme di premialità, di sostituire la plastica con vetro e prodotti biodegradabili negli uffici pubblici del Comune, e di porre in essere azioni di sensibilizzazioni ed educazione ambientale nelle scuole nonché incontri rivolti alla cittadinanza.

L’Amministrazione ha poi dato mandato ai competenti uffici comunali di adottare ogni provvedimento utile finalizzato alla sostituzione nei distributori di bevande calde dei bicchieri di plastica con quelli di carta e delle paline di plastica con quelle di legno, e di attivare percorsi di sensibilizzazione e promozione nelle scuole, anche attraverso iniziative congiunte con Legambiente Campania nonché con operatori economici del settore.

– Miriam Mangieri –