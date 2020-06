Sant’Arsenio: l’Amministrazione proroga la scadenza dell’IMU per sostenere famiglie e attività in difficoltà

Il Consiglio Comunale di Sant’Arsenio ha deciso di prorogare al 30 settembre prossimo la scadenza per il versamento dell’acconto IMU 2020.

La decisione è stata presa per l’attuale emergenza nazionale data dalla pandemia Covid-19, di portata straordinaria per diffusione, restrizioni lavorative e difficoltà economiche dei contribuenti, e la successiva necessità di adottare misure per sostenere famiglie e attività economiche.

Resta però la possibilità per il contribuente di versare volontariamente alla scadenza originaria.

Per informazioni o chiarimenti in merito basta contattare l’Ufficio Tributi del Comune di Sant’Arsenio al numero 0975/398033 (interno 8) o tramite email all’indirizzo ufficiotributiomuneomune.santarsenio.sa.it.

– Paola Federico –