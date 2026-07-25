Taglio del nastro questa mattina a Sant’Arsenio per il nuovo autolavaggio self service Aquarama al Centro Commerciale Cassiopea del Gruppo Biscotti.

A pochi passi dal supermercato Conad e dalle altre attività commerciali presenti nel Centro, la nuova struttura dell’imprenditore Antonio Biscotti è stata progettata in collaborazione con lo Studio Napoli Ingegneria e la società Clean Car S.r.l.

Alla cerimonia di inaugurazione e apertura erano presenti Antonio Biscotti e la sua famiglia, che da sempre collabora con lui nella gestione dei supermercati Conad, il sindaco Donato Pica, il parroco don Martino Romano.

Oltre a fare shopping, dunque, al Cassiopea sarà possibile lavare l’auto in maniera rapida e con eccellenti risultati.

La nuova e moderna struttura è dotata di quattro isole di aspirazione, due postazioni per il lavaggio self service (una coperta e una scoperta per veicoli più grandi), un portale coperto automatizzato per scegliere il trattamento più adatto ad ogni veicolo.

L’ottica del Gruppo Biscotti è orientata ad ampliare i servizi offerti alla clientela, che oltre a fare acquisti all’interno del Centro potrà ottimizzare i tempi lavando l’auto direttamente al Cassiopea.

“Quella di oggi è una tappa di un percorso intrapreso dal Gruppo Biscotti. Diamo un servizio innovativo e che mancava di cui si può usufruire in maniera davvero semplice. Il nostro progetto vedrà nei prossimi mesi altre iniziative ad arricchimento di un’offerta che diamo al territorio e alla comunità che ci sceglie ogni giorno” ha dichiarato Antonio Biscotti.