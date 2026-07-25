Arrestato l’omicida tunisino del giornalista Luca Esposito. Interviene Matteo Salvini: “Vada in carcere nel suo Paese”
La notizia dell‘arresto del 26enne tunisino, che durante l’interrogatorio davanti al p.m. ha confessato l’omicidio del giornalista Luca Esposito ad Eboli, ha suscitato clamore nazionale.
Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha commentato sui social la rapida e risolutiva attività investigativa dei Carabinieri.
“Grazie alle Forze dell’Ordine per la rapida cattura di questo assassino. Adesso che vada in carcere al suo Paese, non qui a spese degli italiani” ha scritto il ministro leader della Lega.
L’occasione è stata ghiotta per il vicepresidente del Consiglio Salvini per riporre al centro della discussione il tema della sicurezza tra le strade cittadine.
“È ormai urgente che, come propone la Lega da tempo, si schierino migliaia di militari a protezione delle nostre città – ha affermato Salvini -. Nessuna persona perbene può aver paura di avere donne e uomini in divisa ovunque”.