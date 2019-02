“In-formiamoci” è il nuovo progetto formativo che nasce dalla collaborazione tra la Banca Monte Pruno, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina-Lagonegro e la Camera di Commercio Salerno. Si tratta, per l’appunto, di un programma che punta a mettere in rete conoscenze ed esperienze, creando un percorso di aggiornamento per imprese e professionisti.

Mercoledì 6 febbraio, presso la Sala Cultura della sede amministrativa della Banca Monte Pruno a Sant’Arsenio, alle ore 16.30 è in programma l’avvio ufficiale dei lavori con i saluti del Direttore Generale Michele Albanese, del Vicepresidente della Camera di Commercio di Salerno Giuseppe Gallo, del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina-Lagonegro Nunzio Ritorto, del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vallo della Lucania Carmine Santangelo.

Seguirà la firma del protocollo di intesa ed il primo appuntamento formativo che vedrà, introdotti dalla coordinatrice del progetto “In-formiamoci” Maria Antonietta Aquino, le relazioni tecniche di Nicola Pellegrino, avvocato penalista ed esperto di privacy, su “Nuova Privacy – Applicabilità, sanzioni ed iter di adeguamento”, e di Claudio Costa, dottore commercialista, su “Fatturazione Elettronica – Normativa ed applicabilità”.

Tra gli altri argomenti in programma nei successivi appuntamenti, che avranno cadenza mensile, si discuterà, ad esempio, di accesso al credito, di antiriciclaggio, di Garanzia Giovani, di opportunità per le imprese e per i giovani imprenditori, di controllo di gestione e crisi di impresa.

“Diamo vita – ha affermato Michele Albanese – ad un progetto di collaborazione stimolante e qualificato che si prefigura di gran sostegno per imprese e professionisti. L’obiettivo è di migliorare la conoscenza di alcune argomentazioni che spesso vengono tralasciate da parte degli imprenditori che sono presi, normalmente, da altre situazioni. La partnership con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina-Lagonegro e la Camera di Commercio di Salerno, inoltre, certifica la valenza di un progetto formativo che ci auguriamo possa essere di grande interesse per tutti”.

Gli eventi daranno l’opportunità agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di ricevere un punto di credito formativo ogni ora di effettiva di partecipazione agli incontri.

– Annamaria Lotierzo –