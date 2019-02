Sant’Arsenio: il 24 febbraio inaugurazione dello studio di registrazione “F&M Records”

L’Associazione “I Due Volti della Luna” aggiunge un altro tassello alle sue attività nel campo della musica e domenica 24 febbraio inaugura lo studio di registrazione “F&M Records”.

Il taglio del nastro si terrà alle 17.30 nella sede in via Annunziata, 115 a Sant’Arsenio. “Vogliamo dare ai giovani del nostro territorio – spiega Gerardo Costa, presidente dell’associazione – la possibilità di registrare vicino casa senza dover affrontare maggiori costi per spostarsi altrove verso studi più distanti“.

Alle ore 18.30 seguirà lo spettacolo musicale presso il Teatro Comunale “G. Amabile” con la partecipazione straordinaria di Aleandro Baldi, del chitarrista e compositore Rai, Gianluca Rando, di Maurizio Nuti, musicista degli “Homo Sapiens”, dell’autore e compositore Luca Bechelli, del paroliere e autore Rai Fabrizio Berlincioni.

Nel corso dello spettacolo si potrà assistere ad una performance di Rando insieme ai giovani chitarristi preparati dall’Associazione “I Due Volti della Luna”.

Il 5, 6 e 7 aprile, inoltre, a Sant’Arsenio si terrà un Campus della Musica con i coach Rando, Baldi, Bechelli, Berlincioni e Carmen Liguori.

– Chiara Di Miele –