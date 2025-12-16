L’Ordine dei Giornalisti della Campania e l’Associazione Giornalisti Vallo di Diano organizzano il corso di formazione dal titolo “Cronaca giudiziaria e libertà di stampa nel nuovo codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti”. Appuntamento in programma per venerdì 19 dicembre dalle 17.00 nell’Auditorium della Banca Monte Pruno a Sant’Arsenio.

I lavori saranno presieduti e introdotti dal presidente dell’Ordine regionale Ottavio Lucarelli e saranno coordinati da Rocco Colombo, Direttore editoriale di Ondanews e presidente dell’Associazione Giornalisti Vallo di Diano.

Interverranno il giornalista Mariano Ragusa, Tommaso Pellegrino, presidente del Premio giornalistico “Orchidea d’Argento”, Michele Albanese, socio onorario dell’AGV e Presidente della Fondazione e della Banca Monte Pruno, il giornalista Eduardo Scotti, S.E. Monsignor Antonio De Luca, Responsabile Comunicazione della Conferenza Episcopale Campana, e Tonia Cartolano, caporedattrice di Sky TG24.

Le conclusioni sono affidate al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania Francesco Curcio.

La partecipazione all’incontro da parte dei giornalisti dà diritto all’acquisizione di crediti formativi previa prenotazione sulla piattaforma nazionale “Formazione giornalisti”.