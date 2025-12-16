Si è tenuto questa sera il rinnovo delle cariche sociali del Gal Vallo di Diano. La riunione, svoltasi nella sede di Padula, ha visto in testa la Presidente Angela D’Alto e ha riconfermato il Consiglio di Amministrazione.

Per la parte pubblica entra nel CdA l’assessore Giosi Amabile di Sant’Arsenio in sostituzione del dimissionario sindaco Donato Pica. Per la parte privata subentra per la Banca Monte Pruno la funzionaria Annamaria Carimando al posto del dimissionario Sebastiano Greco, insieme a Pasquale Gentile della Banca Magna Grecia e Maria Assunta Calabrese.

“Quando in un Ente c’è una continuità si dà il meglio in termini di risultati. Tre anni fa abbiamo trovato un Ente attivo e sereno – ha affermato la Presidente D’Alto -. Sono stati avviati bandi per circa 1 milione di euro. Riguardo alla vecchia strategia abbiamo monitorato il lavoro in conclusione della vecchia amministrazione e realizzato diverse attività, rivolgendoci strategicamente alle scuole: il dialogo con gli studenti è necessario per sensibilizzare sulla natura intervenendo con serre didattiche e presto anche con microscopi e piccole stazioni meteo”.

Diverse le attività outdoor proposte nei vari comuni e lungo i sentieri anche attraverso una collaborazione con la Comunità Montana Vallo di Diano. Due figure, Rosangela Alfisi e Riccardo Di Novella, sono state inserite in organico per potenziare la mission del Gal.

“Ringrazio tutta la struttura del Gal – ha affermato D’Alto – per la passione e l’impegno e il Consiglio di Amministrazione uscente che ha lavorato in sinergia per andare nella stessa direzione e il Collegio dei revisori dei conti”.

“Si sono fatte grandi cose ma occorre mettere nuovi traguardi – ha riferito il Presidente della Comunità Montana Vittorio Esposito – ora siamo sulle Strategia Aree Interne per 14 milioni di euro”.

Diversi i sindaci e amministratori valdianesi presenti. “Angela merita con il CdA di andare avanti – le parole del sindaco di Polla Massimo Loviso -. Rinnovo gli auguri, ci sono tante opportunità da raccogliere, la voglia di fare e il clima di cordialità sono preludio di quello che ancora deve avvenire”.

“Un grande lavoro fatto egregiamente dalla parte politica e dalla governance tecnica – ha detto l’assessore della Comunità Montana Attilio Romano -. Dobbiamo cogliere la grande sfida di intercettare altre risorse, marcare la linea sulla capacità di spesa che dobbiamo avere ed essere concentrati”.

Presente anche Pierangelo De Siervi, consigliere del CdA della Banca Monte Pruno: “Il rapporto tra Monte Pruno e Gal è storico. Ringrazio Sebastiano Greco che in questi tre anni ha riportato a noi tutte le iniziative. L’avvicendamento sarà con la dottoressa Carimando, giovane funzionaria che porterà avanti il lavoro. Rimaniamo al fianco della Presidente D’Alto”.