Sant’Arsenio: i bimbi del nido a mensa con materiali riutilizzabili a sostegno del progetto Plastic Free

“Il nostro mondo ha bisogno di una nuova coscienza ambientale e per fare questo bisogna educare le persone in tal senso”. Così, i bambini dell’asilo nido di Sant’Arsenio diventano nello stesso tempo fruitori e strumenti per trasmettere un messaggio importante.

Hanno contribuito a sostenere il progetto “Plastic free” utilizzando nella mensa un kit costituito da materiale completamente riutilizzabile e riciclabile.

Le educatrici sono convinte che è possibile educare al rispetto per l’ambiente anche i bimbi così piccoli, basta trovare i giusti metodi per sensibilizzarli al dovere e al rispetto che ogni ha verso il mondo che lo circonda.

Josè Ortega y Gasset diceva: “Io sono me più il mio ambiente e se non preservo quest’ultimo non preservo me stesso”. “Se tutti noi facessimo nostre queste parole – sostengono le educatrici del nido – molte campagne per proteggere il nostro mondo forse neanche servirebbero”.

– Paola Federico –