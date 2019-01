Un defibrillatore su tutti i treni che arrivano nel Cilento: è questa la proposta lanciata da Gino Marotta, sindaco del piccolo Comune di Celle di Bulgheria.

“Nonostante la notevole affluenza di viaggiatori diretti in treno nel Cilento – spiega il primo cittadino – nessun convoglio è dotato di defibrillatore. Mi auguro che Trenitalia intervenga immediatamente prevedendo strumenti salvavita a bordo di ogni treno”.

“La presenza dei defibrillatori è di fondamentale importanza per la sicurezza dei viaggiatori e anche dei dipendenti – aggiunte Marotta – In caso di arresto cardiaco improvviso, evento che può colpire chiunque e in qualsiasi fascia d’età, è necessario un soccorso immediato entro e non oltre i primi 3 minuti. Affinchè questo avvenga è necessario installare un defibrillatore su ogni treno e formare il personale ferroviario. Sarebbe opportuno, inoltre, dotare di questo importante strumento salvavita anche le principali stazioni ferroviarie”.

“Auspico – conclude – nella sensibilità dei vertici delle Ferrovie e delle istituzioni competenti”.

– Claudia Monaco –