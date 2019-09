Sant’Arsenio: giostrine rotte nel parco giochi, genitori segnalano il disagio

L’inciviltà e la cattiva cura dei beni che appartengono alla comunità sono caratteristiche che purtroppo e a malincuore sempre più di frequente ci ritroviamo a raccontare.

Uno dei tanti episodi ci viene segnalato da alcuni genitori che da qualche tempo hanno notato una serie di giostrine danneggiate all’interno del parco giochi di Sant’Arsenio. Alcune delle altalene installate, sia per i piccolissimi che per i bambini più grandi, sono state rotte, le catene sono letteralmente spezzate e quindi non più utilizzabili. Così come un ponte in legno che solitamente viene attraversato dai piccoli in un percorso di abilità.

“Su 5 altalene, si può salire solo su 2, una per i bambini piccoli e una normale, – racconta una madre – le altre sono rotte. Siamo stati al parco giochi nel mese di agosto ed erano già rotti uno scivolo ed una delle altalene grandi. Ora ci siamo ritornati e abbiamo trovato questa situazione“.

Nonostante il parco giochi di Sant’Arsenio sia spesso tenuto nel migliore dei modi, la scarsa cura di qualcuno e la poca civiltà hanno creato un disagio ai piccoli e ai genitori che li accompagnano nell’area riservata al tempo libero e allo svago all’aperto e che adesso chiedono il ripristino delle giostrine.

– Chiara Di Miele –