Nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati registrati nella giornata di oggi a Sant’Arsenio e a San Pietro al Tanagro.

A Sant’Arsenio tamponi positivi per due donne, appartenenti stesso nucleo familiare. Entrambe non hanno sintomi legati al virus, stanno bene, e si trovavano già in isolamento fiduciario da alcuni giorni, insieme ai propri familiari.

Un solo nuovo caso di Coronavirus invece a San Pietro al Tanagro dove il totale degli attualmente positivi sale a 4.

– Paola Federico –