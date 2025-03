Domani, martedì 11 marzo, alle 21.00 la comunità di Sant’Arsenio si riunirà per un momento in ricordo del 21enne Massimo Nonato, morto nella notte tra sabato e domenica in un tragico incidente stradale a San Pietro al Tanagro.

Gli amici di Massimo e l‘Amministrazione comunale guidata dal sindaco Donato Pica si ritroveranno in Piazza Fiordelisi per una fiaccolata con cui si renderà l’ultimo saluto al giovane.

Massimo era alla guida della sua Lancia Ypsilon lungo via Della Sorgente quando, per cause da accertare, l’auto è uscita fuori strada andando a finire contro un muretto. Per il giovane purtroppo non c’è stato nulla da fare.

La salma attualmente si trova all’obitorio dell’ospedale di Polla a disposizione della Procura della Repubblica di Lagonegro per gli eventuali esami necessari a fare chiarezza sulla dinamica del drammatico incidente stradale. Sull’accaduto indagano i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che ieri notte sono intervenuti sul posto per i rilievi.

