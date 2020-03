Sant’Arsenio: al tempo del Coronavirus all’Istituto Superiore “Mons. Sacco” la campanella suona online

Ai tempi del Coronavirus anche l’Istituto di Istruzione Superiore “Mons. Sacco” di Sant’Arsenio, diviso tra il Commerciale e l’Alberghiero si attrezza utilizzando le Tecnologie Informatiche Comunicative per consentire agli studenti di proseguire i programmi previsti nel Piano dell’Offerta formativa della scuola.

“Da tempo la nostra scuola fa ampiamente uso di strumenti tecnologici e grazie a queste competenze in possesso dei miei insegnanti, abbiamo immediatamente predisposto percorsi di educazione a distanza per consentire ai nostri studenti di continuare, anche da casa, il percorso previsto per ogni piano di studio – riferisce la Dirigente dell’Istituto Superiore di Sant’Arsenio Rosaria Murano – Tutti i miei docenti, pertanto, utilizzando le piattaforme che consentono la formazione a distanza, sono impegnati pressochè ininterrottamente a seguire ogni studente, provando a trasformare questo problema legato all’assenza forzata, in opportunità. Il servizio continuerà ad essere utilizzato fino al 15 marzo ma, nel caso ce ne dovesse essere bisogno, siamo pronti a prorogarlo senza problema alcuno”.

“Voglio cogliere l’occasione – conclude la Preside Murano – per ringraziare tutto il corpo docente, gli studenti ed il personale Ata per la fattiva collaborazione”.

