“Siamo ancora una volta di fronte ad una informazione scorretta e tendenziosa. Omette il sindaco di dare atto che il Giudice del Lavoro ha ritenuto legittime le assenze dal lavoro (sette su otto) per tutti i giorni in cui l’arch. Berretti ha sostenuto gli esami di profitto presso l’Università degli Studi di Napoli“. Così l’avvocato Franco Maldonato, legale difensore di Antonio Berretti, ex dipendente del Comune di Santa Marina licenziato perchè mentre risultava assente dal lavoro per malattia sosteneva alcuni esami presso l’Università Federico II di Napoli per la laurea specialistica in Architettura. E’ di ieri la notizia che il Tribunale di Lagonegro ha respinto il ricorso proposto da Berretti contro il Comune di Santa Marina.

“Il Giudice – afferma l’avvocato Maldonato – ha invero affermato che ‘la contestazione della simulazione dello stato di malattia è risultata infondata…l’istruttoria espletata ha ampiamente corroborato la tesi del Berretti a dire del quale non soltanto l’attività accademica è assolutamente compatibile con la propria patologia ma anzi la stessa è stata svolta proprio per curare la predetta patologia’ (pagg. 9 e 10, punti 5.4 e 5.4.1. della Ordinanza). Ricorderanno i telespettatori che il sindaco di Santa Marina, con lo stile ad egli consueto, aveva battuto ripetutamente la grancassa sull’intento fraudolento del Berretti gridando all’inganno e alla truffa nei confronti della collettività. Oggi un Giudice lo sbugiarda, reintegrando l’immagine del Berretti e restituendogli la sua dignità di lavoratore perseguitato dal suo datore di lavoro“.

Solo per un giorno, secondo quanto spiegato da Maldonato, “il Giudice ha ritenuto non perfezionata la giustificazione e pertanto non motivata l’assenza, sebbene il lavoratore stesso avesse affermato di essere stato in congedo per malattia anche in quel giorno. Ovviamente, contro tale provvedimento l’arch. Berretti proporrà opposizione ai sensi della Legge Fornero“.

– Chiara Di Miele –

