Sanità in Campania. De Luca firma il decreto per l’assunzione di 7600 medici,infermieri e amministrativi

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato il decreto per l’assunzione di 7600 dipendenti in tutte le ASL regionali e le aziende ospedaliere della Campania. L’annuncio è stato fatto questa mattina proprio dal governatore.

“Stabilizziamo i precari di lungo corso, in tutto circa 1500 unità, e abbiamo la possibilità di assumere medici, infermieri e amministrativi tecnici per circa 6000 unità – ha spiegato De Luca – Una svolta storica per la sanità della nostra regione“.

In sostanza sono stati approvati tutti i piani per il personale presentati dalle Aziende Sanitarie Locali e da quelle ospedaliere. Il 50% dei posti saranno riservati per la stabilizzazione dei precari di lungo corso.

“In questo periodo – continua De Luca – si fa fatica anche a fare i concorsi per i medici di Pronto Soccorso, non partecipano, c’è grande penuria di medici in alcuni campi. Queste nuove assunzioni ci consentiranno di affrontare positivamente questi problemi“.

– Chiara Di Miele –