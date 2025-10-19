L’Azienda ospedaliera regionale “San Carlo” di Potenza ha approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2026–2028, documento strategico di programmazione che definisce le esigenze di personale e le linee di sviluppo organizzativo per il prossimo triennio, a testimonianza di un impegno costante per la puntualità e la qualità della programmazione.

Il Piano è stato elaborato applicando la metodologia Agenas per la determinazione del fabbisogno di personale ospedaliero, con bozza decreto predisposta congiuntamente dal ministero della Salute e dal Mef.

Il limite di spesa è stato definito nel rispetto del tetto assegnato dalla Regione Basilicata per l’esercizio 2024, garantendo così coerenza con la programmazione economico-finanziaria regionale. Il Piano 2026–2028 è stato presentato e discusso sia in sede di collegio di direzione sia con le organizzazioni sindacali delle aree della dirigenza e del comparto, a conferma dell’approccio partecipativo che caratterizza il percorso di pianificazione delle risorse umane aziendali.

Il nuovo Piano triennale si colloca, inoltre, come tappa fondamentale per l’attuazione del nuovo atto aziendale approvato dalla giunta regionale, di cui recepisce le disposizioni organizzative, tracciando una traiettoria di consolidamento e rafforzamento dei servizi ospedalieri.

“Siamo particolarmente soddisfatti del lavoro svolto – ha dichiarato il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Giuseppe Spera – Il Piano triennale del fabbisogno del personale rappresenta uno strumento fondamentale per garantire una programmazione del personale basata su criteri di efficienza, sostenibilità e qualità. Il nostro obiettivo è assicurare ai cittadini un servizio sanitario sempre più moderno, competente e vicino ai bisogni del territorio, valorizzando al contempo le professionalità interne e promuovendo nuove opportunità di crescita e sviluppo”.

Nel nuovo Piano triennale del fabbisogno del personale sono previste complessivamente 231 assunzioni nel triennio, di cui 156 riferite alla dirigenza e 75 al comparto. Quest’ultimo settore, in particolare, era già stato oggetto di un significativo potenziamento nel precedente Piano del fabbisogno, con ulteriori assunzioni volte a rafforzare i servizi assistenziali e tecnici.