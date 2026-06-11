Liste d’attesa che si allungano, cittadini costretti a rinviare visite ed esami, carenza di personale sanitario e servizi sempre più difficili da raggiungere, soprattutto nelle aree interne della provincia. Ma anche lavoro precario, appalti assegnati al massimo ribasso per ridurre i costi delle imprese. Lavoratori e cittadini pagano un prezzo altissimo in termini di qualità dei servizi e della sicurezza sul lavoro.

La CGIL Salerno rilancia in tutta la provincia la campagna di raccolta firme a sostegno delle due proposte di legge di iniziativa popolare promosse dalla CGIL nazionale sui temi della sanità pubblica e degli appalti.

Da Scafati a Sapri, passando per l’Agro Nocerino-Sarnese, la Valle dell’Irno, il Cilento, il Vallo di Diano, il Golfo di Policastro e l’intera area metropolitana salernitana, la Confederazione sarà presente con gazebo, banchetti informativi e iniziative pubbliche grazie all’impegno delle categorie, delle leghe dei pensionati, delle delegate e dei delegati, delle attiviste e degli attivisti che stanno animando una vasta mobilitazione democratica e popolare.

“Abbiamo deciso di partire dai problemi reali delle persone – dichiara Antonio Apadula, segretario generale della CGIL Salerno –. Quando una cittadina o un cittadino è costretto ad aspettare mesi per una visita specialistica o un esame diagnostico, il diritto alla salute viene messo in discussione. Quando un lavoratore subisce le conseguenze di appalti costruiti sul massimo ribasso, spesso a pagarne il prezzo sono la sicurezza, la qualità del lavoro e la dignità della persona».

La prima proposta di legge riguarda il rilancio della sanità pubblica. L’obiettivo è rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale attraverso maggiori investimenti, assunzioni stabili e un potenziamento della medicina territoriale, affinché il diritto alla salute torni ad essere realmente universale e accessibile.

Un tema particolarmente sentito anche in provincia di Salerno, dove da anni si registrano criticità legate alle liste d’attesa, alla carenza di personale sanitario e alle difficoltà di accesso ai servizi. Una situazione che rischia di accentuare le disuguaglianze e di spingere sempre più persone verso la sanità privata o, peggio ancora, alla rinuncia alle cure.

La seconda proposta di legge interviene invece sul sistema degli appalti. Il testo punta a garantire maggiore qualità del lavoro, sicurezza e legalità, contrastando il dumping contrattuale e rafforzando le clausole sociali e la continuità occupazionale.

“Parliamo di due battaglie che riguardano direttamente il futuro delle nostre comunità – prosegue Apadula –. Difendere la sanità pubblica significa garantire a tutti il diritto a curarsi, senza alcuna discriminazione né per estrazione sociale né per provenienza geografica. Migliorare il sistema degli appalti significa tutelare lavoro, sicurezza e qualità dei servizi. Sono temi che riguardano milioni di persone e che nel nostro territorio assumono un valore ancora più rilevante”.

“Vogliamo riportare al centro dell’agenda politica il diritto alla salute, la qualità del lavoro, la sicurezza e la dignità delle persone. Per questo chiediamo a tutte le cittadine e a tutti i cittadini della provincia di Salerno di sostenere queste due proposte di legge e di partecipare attivamente a questa grande stagione di impegno democratico” conclude CGIL.