L’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” aderisce all’(H)open day dedicato all’emicrania, promosso dalla Fondazione Onda ETS, confermando il proprio impegno nella promozione della salute e nella diffusione della cultura della prevenzione.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 17 giugno, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, nel reparto della Neurologia dell’ospedale di Potenza, padiglione E, 4° piano, dove saranno effettuate dieci visite specialistiche gratuite per donne di tutte le età, dedicate alla prevenzione, alla diagnosi e al trattamento dell’emicrania.

“Con questa iniziativa – dichiara il Direttore Generale Giuseppe Spera – intendiamo rafforzare l’attenzione verso una patologia che incide profondamente sulla qualità della vita delle donne e che necessita di un riconoscimento precoce e di percorsi assistenziali appropriati. L’adesione all’(H)Open Day della Fondazione Onda ETS rappresenta un’importante occasione per avvicinare i cittadini ai servizi specialistici, favorire una maggiore consapevolezza dei sintomi e promuovere l’accesso tempestivo a diagnosi e trattamenti efficaci. Investire in informazione e prevenzione significa contribuire concretamente al benessere della comunità e migliorare gli esiti di salute dei pazienti”.

L’emicrania è una malattia neurologica cronica e altamente invalidante, caratterizzata da episodi ricorrenti di cefalea di intensità moderata o severa, spesso accompagnati da nausea, vomito e particolare sensibilità alla luce, ai suoni e ad altri stimoli sensoriali. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità rappresenta una delle patologie neurologiche più diffuse e una delle principali cause di disabilità a livello globale. In Italia si stima che ne soffrano oltre sei milioni di persone, con una prevalenza nelle donne che risultano colpite circa tre volte più degli uomini.

“Nonostante la sua elevata diffusione – spiega il dottor Nicola Paciello – spesso l’emicrania continua a essere sottovalutata e considerata un semplice mal di testa. I ritardi diagnostici e terapeutici che possono favorire l’evoluzione verso forme croniche della malattia, determinando un impatto rilevante sulla vita quotidiana. Iniziative come questa ci consentono di offrire ai cittadini un primo momento di valutazione specialistica, fondamentale per individuare precocemente la malattia e orientare i pazienti verso percorsi terapeutici sempre più efficaci e personalizzati. Oggi disponiamo di strumenti diagnostici e tipologie di trattamento che permettono di controllare meglio la sintomatologia, con benefici concreti sulla qualità della vita”.

Per partecipare alle visite gratuite è necessario prenotarsi online al link www.ospedalesancarlo.it/open-day oppure inquadrando il QRcode sulle locandine. Le registrazioni sono aperte dalle ore 7 alle ore 18 del 15 giugno. In caso di richieste superiori alle disponibilità farà fede l’ordine cronologico di adesione.