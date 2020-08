Sanità. Dal 1° settembre abolizione del Superticket, Speranza: “Nessuno lo pagherà più”

“Ogni volta che una persona non si cura come dovrebbe per motivi economici siamo dinanzi a una sconfitta per tutti noi e a una violazione della Costituzione. Per questo a dicembre abbiamo approvato la norma che entra in vigore dal primo settembre. Il Superticket è abolito e nessuno lo pagherà più”.

E’ quanto dichiara il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Dal 1° settembre scompare, infatti, il superticket ossia la tassa di 10 euro che si aggiungeva al ticket per esami clinici e visite specialistiche. Il governo ha stanziato 550 milioni all’anno per l’abolizione.

Anche se in varie regioni il superticket era già stato tolto o ridotto negli anni scorsi si terrà conto degli Enti che lo hanno eliminato.

Quindi tutte le regioni riceveranno, nel fondo sanitario nazionale, i soldi necessari. Il denaro è assegnato con la suddivisione già prevista nella quota d’accesso al fondo calcolata in base alla popolazione e all’età. La Campania riceverà 51 milioni.

Il superticket non veniva pagato dagli esenti ma da coloro che avevano tra i 6 e i 65 anni e guadagnavano più di 36mila euro. Ora queste persone non hanno più questa tassa ma devono comunque corrispondere il ticket.

– Claudia Monaco –