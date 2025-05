Paura oggi a Palinuro per un podista che poco prima dell’inizio della consueta Corsa del Mito è rimasto vittima di un incidente.

L’atleta si era diretto verso la scogliera del porto, quando all’improvviso è caduto restando incastrato tra i grossi massi che arginano il molo.

I passanti che hanno assistito alla scena hanno subito fatto partire la macchina dei soccorsi, sul posto sono infatti accorsi i sanitari del 118. Una volta estratto dal luogo impervio, il malcapitato è stato affidato ai soccorritori giunti a bordo dell’elisoccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.

Presenti sul luogo dell’accaduto anche i Carabinieri della locale Stazione e i Vigili del Fuoco.