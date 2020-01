San Valentino all’insegna del gusto e del relax a L’Araba Fenice Hotel & Resort di Altavilla Silentina

“L’Amore non aspetta….Vivilo!” è il motto de L’Araba Fenice Hotel & Resort di Altavilla Silentina in occasione dei festeggiamenti per San Valentino previsti per venerdì 14 e sabato 15 febbraio con offerte speciali e un delizioso menù. La Festa degli Innamorati con un tema romantico all’interno di una location emozionante in cui verrete accolti da luci inebrianti che avvolgeranno le menti sin dall’inizio, all’insegna di un evento indimenticabile. Inoltre ci sarà un Menù dedicato ad ogni palato, di mare e di terra, ideati con amore, un vero connubio di passione e tradizione per un’esperienza culinaria davvero particolare da degustare nel raffinato Ambrosia Stylish Restaurant. Durante la cena il suono romantico del sax di Vincenzo Carbone accompagnerà con le dolci melodie delle più belle canzoni d’amore della storia della musica interpretate dalla voce di Selene e da Valentino Senatore con il suo “Piano Show”.

Il Menù di Mare prevede un entrée con Rocher alle castagne di Roccadaspide con spuma al Blu di Bufala campana e chips di patata viola, antipasto con tartare di salmone norvegese al lime e zenzero su cremoso di mango e passion fruit, gnocchetti di pasta fresca ai gamberi rossi della Costiera cilentana con crema di cozze, pestato di rucola e noci tostate, trancio di tonno di Cetara scottato al sesamo su scarola ripassata e per finire la dolce bavarese al cioccolato bianco con cuore ai frutti rossi ricoperto da glassa fondente e decorato con lamponi ed

adagiato su spennellata di salsa alla fragola. Nel Menù di Terra troverete come entrée Rocher alle castagne di Roccadaspide con spuma al Blu di Bufala campana e chips di patata viola, carpaccio di manzo del Monte Cervati con funghi chiodini, tartufo e misticanza, bottoni di ricotta con zucca, guanciale di Stio Cilento, fonduta di caciocavallo podolico, granella di pistacchi e riduzione di melograno, brasato di manzo in infusione di Aglianico del Cilento su letto di spinaci ripassati e bavarese al cioccolato bianco con cuore ai frutti rossi ricoperto da glassa fondente e decorato con lamponi ed adagiato su spennellata di salsa alla fragola. La cena sarà impreziosita dai vini dalla Cantina “Il Poggio”, Guerriero Aglianico Beneventano IGP, Guerriero Falanghina Beneventano IGP, Le Bollicine della Cantina Astoria, Moscato Fashion Victim ed Extra Dry Rosè Fashion Victim.

Il prezzo a persona (bevande incluse) è di 50 euro.

Inoltre L’Araba Fenice Hotel & Resort per San Valentino ha pensato a delle offerte speciali per chi volesse festeggiare nella SPA all’insegna del relax e della cura del corpo. Per scoprire tutti i pacchetti benessere e i dettagli visitare il sito www.arabafenicespa.com/offerte-san-valentino .

Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0828/1992328 – inviare messaggio Whatsapp/Telegram al 393/8191040 oppure scrivere a reception@arabafenicespa.com.

– Chiara Di Miele –

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –