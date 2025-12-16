“Ospitare la 3^ tappa del Campionato ci ha portato notevoli soddisfazioni”. Queste le dichiarazioni del coach di nuoto Agostino Marmo della squadra Meta Centro di San Rufo.

Proprio presso il Centro Sportivo Meridionale si è svolta domenica scorsa la 3^ giornata del 24° Campionato Regionale organizzato dal Centro Sportivo Italiano.

Ben 20 il numero di medaglie conquistate dai nuotatori e dalle nuotatrici Meta Centro.

Sono 5 le medaglie d’oro ottenute dal team, conseguite da Andrea Soriero nei 50 m Stile Libero – Seniores Maschile, Giulia Lopardo nei 50 m Farfalla – Cadetti Femminile, Valerio Pucciarelli nei 50 m Farfalla – Seniores Maschile e 50 m Rana – Seniores Maschile, Francesca Pia Spinillo nei 50 m Rana – Seniores Femminile.

Il numero più consistente di atleti premiati è quello che riguarda le medaglie d’argento, 9 in totale. A vincerle sono stati Roberto Vistocco nei 50 m Farfalla – Esordienti B Maschile, Alessia D’Aniello nei 200 m Stile Libero – Esordienti A Femminile, Giulia Lopardo nei 50 m Stile Libero – Cadetti Femminile, Maria Chiara Pagano nei 50 m Stile Libero – Seniores Femminile e 50 m Farfalla – Seniores Femminile, Marco Giuseppe Pagano nei 50 m Stile Libero – Seniores Maschile, Myriam Citera nei 50 m Rana – Cadetti Femminile, Andrea Soriero nei 50 m Rana – Seniores Maschile e Felisia Caggiano nei 200 m Stile Libero – Ragazzi Femminile.

Infine, 6 medaglie di bronzo per Alessia D’Aniello nei 50 m Stile Libero – Esordienti A Femminile, Matilde Di Zeo nei 100 m Dorso – Juniores Femminile, Myriam Citera nei 50 m Stile Libero – Cadetti Femminile, Pasquale Mario Votta nei 50 m Stile Libero – Master 50 Maschile e 50 m Rana – Master 50 Maschile, Marco Giuseppe Pagano nei 50 m Rana – Seniores Maschile.

“Il numero di medaglie è cresciuto ancora rispetto alla scorsa volta e gli atleti sono sempre più motivati a fare meglio – conclude Marmo -. Ora ci attende una piccola pausa per le festività natalizie, per poi riprendere con le competizioni il prossimo 11 gennaio”.