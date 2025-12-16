Morte Dora Lagreca. Respinta la richiesta di archiviazione, disposte nuove indagini
È stata respinta dal Gip di Potenza Pignata la richiesta di archiviazione in merito alla morte di Dora Lagreca, 30enne di Montesano sulla Marcellana precipitata da un balcone di una palazzina in via Giura a Potenza nell’ottobre 2021.
La notizia arriva dopo alcuni mesi dalla discussione dell’archiviazione: la Procura di Potenza aveva richiesto di procedere in tal senso motivando la tragica fine della giovane donna come gesto estremo.
Richiesta a cui si è opposta per due volte la famiglia, attraverso i legali Renivaldo Lagreca e Cristiana Coviello.
Indagato per istigazione al suicidio il fidanzato di Dora Antonio Capasso, presente quella sera a Potenza.
Il Gip ha inoltre disposto nuove indagini informatiche, entro 3 mesi, sui cellulari dei due giovani: i legali della famiglia Lagreca avevano sollevato in tal senso alcuni dubbi.
