San Rufo: nel Consiglio comunale il sindaco ufficializza la nomina del nuovo assessore Carmelo Marmo

Ieri pomeriggio a San Rufo, nella Sala consiliare, si è svolto il Consiglio comunale.

Nel corso della seduta il sindaco Michele Marmo ha dato una comunicazione in merito alla nuova composizione della Giunta comunale.

Infatti, dopo le dimissioni dell’assessore Angelo Marmo rassegnate lo scorso maggio, il primo cittadino ha provveduto a nominare il consigliere Carmelo Marmo nuovo assessore comunale.

“Ho accettato con piacere la nomina di assessore – ha dichiarato Carmelo Marmo – La mia passione per la politica e l’amore per il mio paese mi hanno spinto ad accettare questo nuovo incarico. Cercherò di impegnarmi il più possibile per realizzare qualcosa di concreto, nonostante oggi vi siano delle risorse limitate. Hanno infatti tagliato i fondi e non si può fare granché. Oggi è difficile anche cambiare una lampadina o rifare il manto stradale. Farò però di tutto pur di dare una mano”.

– Miriam Mangieri –

Articoli correlati:

22/7/2018 – San Rufo: entra in Giunta comunale il consigliere Carmelo Marmo

3/5/2018 – Terremoto politico a San Rufo. Angelo Marmo rassegna le proprie dimissioni dalla carica di assessore