San Rufo: l’ultimo Consiglio dell’Amministrazione Marmo approva il DUP e il Bilancio di Previsione

Si è svolto ieri sera il Consiglio comunale di San Rufo che ha visto l’approvazione all’unanimità del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021 (DUP) e del Bilancio di Previsione 2019/2021.

“Il parere del Revisore dei Conti sul DUP è favorevole per l’attendibilità delle previsioni e per la coerenza con le linee programmatiche di mandato – dichiara il sindaco Michele Marmo – Per quanto riguarda il Bilancio di Previsione ci siamo mantenuti in linea e non abbiamo aumentato le spese. Tari, Imu e Tasi sono rimaste invariate. Abbiamo ancora delle spese come quelle per il depuratore. A breve la gestione dovrebbe passare alla Consac e il Comune di San Rufo risparmierà più di 20mila euro”.

Durante l’ultima seduta di Consiglio, prima delle elezioni amministrative che si terranno il prossimo 26 maggio, il sindaco Marmo ha ringraziato tutti i consiglieri, per la vicinanza e il sostegno dimostrato negli anni, e tutti i dipendenti comunali per il lavoro svolto.

“Non so se mi sono comportato correttamente o se c’è stato qualcosa che non avete condiviso, per questo vi chiedo scusa pubblicamente – aggiunge il primo cittadino – Per me sono stati cinque anni di sacrifici. Purtroppo in questo periodo è capitato di tutto, siamo riusciti a gestire tante situazioni. Insieme e grazie alla vostra forza sono riuscito a superare tutte le difficoltà. Sono entrato in Consiglio comunale nel 2009 e con Gianna Pina Benvenga abbiamo iniziato un percorso di trasparenza e di onestà. Abbiamo amministrato questo Comune come se fosse casa nostra”.

