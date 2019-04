Recuperato nel porto di Sapri uno yacht rubato nel Napoletano

Uno yacht oggetto di furto è stato recuperato e sequestrato dai Carabinieri della Stazione di Sapri, guidati dal Maresciallo Maggiore Pietro Marino.

Lo yacht, di 22 metri circa, era stato sottratto da un porto di Napoli il 10 luglio scorso ed è stato ritrovato ormeggiato nel porto turistico di Sapri. Il paziente lavoro di ricerca degli investigatori della Stazione di Sapri ha consentito il ritrovamento dell’imbarcazione che presto sarà riconsegnata ai titolari legittimi.

La società maltese proprietaria dello yacht aveva sporto denuncia presso la Procura della Repubblica di Napoli. Le ricerche iniziate a luglio scorso non avevano dato gli esiti sperati dato che dello yacht sembravano essersi perse le tracce. I Carabinieri di Sapri, grazie ad una attività di raccolta informativa sul territorio, hanno ripreso le redini delle indagini e sono arrivati all’ormeggio dove era stazionato il lussuoso yacht.

Lo yacht è stato trovato ormeggiato nel porto turistico di Sapri in uno stallo di proprietà esclusiva di un uomo saprese che è stato denunciato per ricettazione. L’imbarcazione è stata sequestrata e messa a disposizione del magistrato inquirente in attesa di essere riconsegnata ai proprietari.

Sono ancora in corso gli accertamenti per definire i vari gradi di responsabilità e i protagonisti che si nascondo dietro alla vicenda. Lo yacht di nome “ROBY”, del valore di 500mila euro circa, era destinato ad essere rivenduto all’estero e si trovava a Sapri per una breve sosta prima di sparire dalle acque italiane e far perdere definitivamente le proprie tracce. Il provvidenziale intervento dei Carabinieri di Sapri ha scongiurato tale pericolo.

– Paola Federico –