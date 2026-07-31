Nel corso della seduta di Consiglio comunale tenutasi ieri a San Rufo, tra i vari punti all’ordine del giorno, è stata deliberata l’adesione del Comune alla Rottamazione-quinquies, prevista dalla Legge di Bilancio 2026.

Si tratta della domanda per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali che permette di cancellare sanzioni e interessi delle imposte comunali pagando solo la sorte capitale e le spese di notifica, per i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

Tutti i contribuenti del comune, comprese le imprese, dal 15 ottobre al 15 dicembre possono aderire alla Rottamazione attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate.

In base a quanto deliberato dal Consiglio, su proposta dell’Amministrazione guidata dal sindaco Michele Marmo, è possibile chiedere un’assoluzione delle poste debitorie attraverso un’unica rata o un piano di rientro di circa 54 rate.

“L’obiettivo è quello di permettere a chi attualmente non è in regola con il Comune di San Rufo di usufruire di questa opportunità e regolarizzare qualche posizione ancora pendente per creare quella giusta liquidità che servirà a far fronte alle esigenze di una piccola comunità” fanno sapere gli amministratori comunali.