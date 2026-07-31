Ieri a Sant’Arsenio è stato presentato alla comunità e benedetto un nuovo veicolo che entra a far parte del parco mezzi a disposizione dell’associazione di volontariato A.VO.SA., che svolge attività sanitarie a supporto del territorio.

La benedizione da parte del parroco don Martino Romano si è tenuta nel piazzale della chiesa di Santa Maria Maggiore alla presenza del sindaco Donato Pica, del presidente dell’associazione Luigi Greco e di tanti volontari e cittadini.

Il mezzo è giunto dopo un’istanza di contributo messo a disposizione dalla Regione Campania per il potenziamento della colonna mobile della Protezione Civile regionale. Gode anche del supporto della Banca Monte Pruno, sensibile alla tematica e vicina all’associazione santarsenese.

“La Banca ha capito l’importanza di questo progetto, con lungimiranza ci ha subito messo a disposizione un contributo” sottolinea Luigi Greco.

Il veicolo ha 9 posti ed è munito di pedana laterale e posteriore, quest’ultima per consentire di far salire i pazienti su sedia a rotelle. Va ad aggiungersi ad una flotta già esistente composta da altri tre mezzi simili, di dimensioni diverse, oltre alle ambulanze.

“E’ importante avere a disposizione questi veicoli attrezzati e una flotta aggiornata per garantire nel modo più sicuro possibile i nostri servizi” aggiunge Greco.