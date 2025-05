Gesto di generosità rivolto alla comunità locale da parte degli organizzatori della Sagra del Fior di Zucca, che si tiene a San Rufo.

Hanno infatti deciso di destinare parte del ricavato della manifestazione alla realizzazione di un servizio pubblico molto atteso dai cittadini: un bagno pubblico situato in località Fontana Vaglio.

Questa nuova struttura, concepita per migliorare i servizi disponibili nella zona, sarà a disposizione di tutti i cittadini e dei turisti che frequentano la località. La gestione del bagno sarà affidata al parroco della comunità, don Nicola Coiro, che garantirà il corretto funzionamento della struttura.

Il sindaco di San Rufo Michele Marmo, visibilmente soddisfatto per l’iniziativa, ha dichiarato: “È un grande traguardo per la nostra comunità. La realizzazione di questo bagno pubblico rappresenta un passo avanti nella qualità dei servizi che offriamo ai cittadini e ai visitatori. Ringrazio gli organizzatori della sagra per la loro sensibilità e il loro impegno nel voler investire nel benessere della nostra comunità”.

Il sindaco ha anche sottolineato l’importanza di eventi come la Sagra del Fior di Zucca, non solo per la valorizzazione dei prodotti tipici locali, ma anche per la capacità di unire la comunità e generare risorse che possano essere reinvestite in opere utili per tutti.

Con questa iniziativa San Rufo si dimostra ancora una volta un esempio di come la partecipazione attiva dei cittadini e la collaborazione tra diverse realtà locali possano portare a risultati concreti e positivi per il bene comune.