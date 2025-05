Per l’ultima uscita stagionale la Gelbison si presenta a Olbia senza nessun obiettivo da centrare e con la testa ai playoff. Come era stato annunciato dallo steso allenatore Giampà, spazio a chi ne ha avuto meno in questo campionato.

Di contro l’Olbia di Ze Maria, a caccia del punto per avere la certezza matematica, scende in campo con maggiori motivazioni e lo si capisce fin dalle prime battute quando dopo soli 5’ gli isolani sbloccano il risultato con una rete di Pani che di testa sfrutta l’angolo battuto da Maspero. La Gelbison reagisce e al 35’ trova la rete del pareggio con Golfo, servito da Marcelli, ma l’equilibrio dura solo due minuti, con l’Olbia che trova il nuovo vantaggio con una grande giocata di Ragatzu.

Altri 120 secondi e arriva anche il tris per i padroni di casa con un tiro a giro di Costanzo. E sul 3-1 per l’Olbia si va al riposo.

Nella ripresa i rossoblù sembrano maggiormente determinati e quasi in apertura al 4’ con Croce che sfrutta una ripartenza realizzando la rete che rimette in corsa i cilentani, i quali al quarto d’ora beneficiano di un penalty concesso per un tocco di mani di Buschiazzo e con l’altro attaccante Liurni acciuffano il pareggio. Non accade quasi più nulla e al triplice fischio è 3-3.

Un punto che sta bene anche all’Olbia che blinda la salvezza e chiude la stagione che invece prosegue per la Gelbison che domenica prossima nella gara 1 dei playoff ospiterà a Castelnuovo Cilento il Savoia, giunto quinto.