Sei una persona adulta e non sai nuotare? Adesso hai l’opportunità di imparare a farlo con i corsi di MetaCentro di San Rufo che partiranno lunedì 7 aprile.

Ti accorgerai di quanto è facile e dei benefici che potrà dare al tuo corpo e alla tua mente la disciplina del Nuoto. Sarai insieme ad altre persone che non sanno nuotare. Con l’aiuto dei tecnici per prima cosa imparerai a rilassarti in acqua nella vasca didattica alta solo 110 centimetri. Scaccerai via ogni paura, anche perchè con i piedi continuerai a toccare il fondo della vasca. Poi imparerai a galleggiare e subito dopo a muoverti in avanti con la spinta di gambe e braccia.

Imparare a nuotare ti proietterà in un altro mondo che ti permetterà di godere di tutti i benefici dell’acqua, compreso quando sei in vacanza al mare dove fino ad oggi sei stato costretto a rimanere sotto l’ombrellone al riparo dal sole oppure a passeggiare sul bagnasciuga mentre gli altri se la godono in acqua. Per non parlare di quanto ti ringrazierà il tuo corpo, che si sentirà completamente tonificato, nonchè l’apparato cardiorespiratorio, che con l’avanzare dell’età tende a perdere sempre più fiato.

Con questa iniziativa MetaCentro continua l’opera sociale di diffusione dello sport come strumento di prevenzione della salute. Per questo motivo la tariffa applicata per l’intero corso è molto bassa: solo 99 euro per tre mesi di corso, da pagarsi in un’unica soluzione (con una media di 33 euro al mese).

Smetti di avere paura dell’acqua, fidati di MetaCentro e di te stesso. Puoi farcela ad imparare a nuotare anche se sei già grande. Telefona allo 0975/395074 per iscriverti. Ci sono solo 8 posti per corso e le iscrizioni terminano il 3 aprile.

