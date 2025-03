Il 29 e 30 marzo vieni a scoprire la nuova Fiat Grande Panda nelle sedi di Gruppo Maffei a Matera, Potenza, Altamura e Atena Lucana.

La nuova Fiat Grande Panda, primo modello della nuova famiglia globale, incarna perfettamente l’essenza del marchio italiano grazie al suo design raffinato, alla compattezza, all’inclusività e alla sostenibilità.

Fa il suo debutto con motorizzazioni ibride ed elettriche, affrontando l’intero segmento B in cui FIAT vanta una leadership consolidata da decenni. Questo nuovo modello, fedele allo stile distintivo del marchio, è pensato per adattarsi sia alla vita familiare che a quella urbana in ogni parte del mondo. La Grande Panda trae ispirazione dall’inconfondibile modello degli anni ’80 e guida il marchio verso il futuro con una forte personalità e soluzioni sorprendenti.

Disponibile ora nella versione ibrida con un motore turbo 1.2 litri a 3 cilindri, 100 CV, batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico eDCT “easy drive” e nella versione elettrica con batteria da 44 kWh, autonomia combinata WLTP di 320 km e motore elettrico da 83 kW (113 CV).

I LED PXL sono un elemento unico e distintivo del design della Grande Panda: una serie di elementi simili a pixel che si estendono dal centro della griglia superiore ai fari, evocando l’iconico videogioco degli anni ’80 e richiamando le finestre a forma di cubo del Lingotto.

Grande Panda è la prima auto sul mercato a includere un cavo di ricarica integrato e retrattile per ricaricarla con semplicità. Una novità senza precedenti nel settore automobilistico sono i componenti in alluminio e plastica ricavati da cartoni per bevande che vengono riciclati e miscelati negli interni in plastica blu dell’auto: ognuna contiene il materiale riciclato di 140 cartoni.

FIAT ha raggiunto un altro traguardo nell’industria automobilistica utilizzando il “BAMBOX Bamboo Fiber Tex®”, un tessuto innovativo e sostenibile contenente vere fibre di bambù, per rivestire la plancia della Grande Panda “La Prima”.

Grande Panda debutta nella versione ibrida offerta in tre allestimenti, Pop, Icon e La Prima a partire da 16.950 euro, e nella versione elettrica in due allestimenti, la top di gamma Grande Panda “La Prima” e la (Grande Panda) RED con un’offerta di lancio a 22.950 euro, in caso di rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services Italia.

Scoprila nel weekend del 29 e 30 marzo da Gruppo Maffei che apre le sue porte nelle sedi di Matera, Potenza, Altamura e Atena Lucana.

