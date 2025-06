Anche quest’anno la MetaCentro di San Rufo apre le porte all’estate dei più piccoli con l’attesissima edizione 2025 dei Campi estivi, un appuntamento ormai fisso per tante famiglie del Vallo di Diano. Tra conferme e interessanti novità, il programma, che prenderà il via il 16 giugno, si presenta ancora una volta come un mix formativo di sport, creatività e condivisione.

“Liberare i bambini dal dovere per riconsegnarli al piacere del gioco, dell’amicizia e delle emozioni autentiche”: è questa la missione dichiarata dagli organizzatori che da anni lavorano per costruire un’esperienza educativa ma soprattutto divertente, capace di lasciare il segno nella memoria dei piccoli partecipanti.

Ogni settimana si apre con una calorosa accoglienza: presentazione dello staff, divisione in gruppi e via alle attività. Si va dal nuoto al calcio, dal tennis all’atletica leggera, passando per giochi antichi come il tiro alla fune o la corsa coi sacchi. Non mancano momenti più tranquilli come il disegno o il karaoke, curati da esperti in arte e musica.

Sarà possibile usufruire di un servizio navetta su alcune tratte e dello Special Price, una promozione speciale, o anche delle agevolazioni per chi iscrive più di un figlio. Inoltre, nel corso dei Campi estivi si terranno le Miniolimpiadi.

Il giovedì scatta la competizione a squadre, con braccialetti colorati, sfide leggere e sempre inclusive, per arrivare al gran finale del venerdì con premiazioni, esibizioni e la grande festa che chiude la settimana.

Il servizio navetta e l’organizzazione meticolosa rendono l’esperienza ancora più apprezzata dalle famiglie, che vedono nei Campi estivi della MetaCentro un’opportunità sicura, formativa e divertente.

Abbiamo incontrato il Direttore Donato Alberico per farci raccontare di più su questa edizione e su ciò che rende davvero speciale questo progetto.

