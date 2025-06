Rocambolesco incidente stradale questa mattina a Salerno in via delle Calabrie.

L’impatto si è verificato tra un’ambulanza che viaggiava con un ferito a bordo per recarsi in ospedale e un’Alfa Romeo.

Il conducente dell’ambulanza e quello dell’auto sono rimasti feriti insieme al paziente trasportato dal mezzo di soccorso. Sul posto i sanitari del 118 che li hanno portati all’ospedale “Ruggi”.

Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e per estrarre i feriti.

Rilievi del caso affidati alle Forze dell’Ordine che dovranno ricostruire la dinamica dello scontro.